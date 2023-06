Turismo, osservatorio Bit, 2023 sarà un'estate da record, turisti stranieri + 9,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore turistico è tornato a germogliare; secondo l’Istat, il “clima di fiducia” emerso tra le imprese del turismo è tornato ai livelli massimi, paragonabili al 2019. Secondo il Travel Industry Trend Report, del Mastercard Economics Institute, la spesa per viaggi ed eventi di entertainment è cresciuta del 42 per cento in Europa tra gennaio e marzo 2023: l’Italia si posiziona al 4° posto per interesse nei turisti europei – dopo Regno Unito, Spagna e Stati Uniti – e la sesta per gli americani. Non solo. Dall’indagine di Assoturismo-Confesercenti, realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, nel trimestre estivo il sistema ricettivo italiano dovrebbe registrare 212,8 milioni di presenze, circa 12,5 milioni in più rispetto all’estate 2022 (+6,2 per cento). A trainare la crescita, ancora una volta, i turisti stranieri (+9,6 per cento). A incidere su questi dati, anche la ripresa dei viaggi aerei. Come segnalato da IATA - Annual general meeting & world air transport Summit 2023, il trasporto aereo risulta un canale vincente: il traffico passeggeri ha già quasi del tutto recuperato i dati 2019 (livelli prossimi al 100 per cento) con aeroporti sempre più vivi e una filiera che genera di nuovo utile. “Con ricavi pari a 803 miliardi di dollari, quest’anno le compagnie aeree si divideranno 9,8 miliardi di dollari di profitto netto guadagnando in media 2,25 dollari per passeggero”, spiega il ceo di IATA, William Walsh. Di fronte a questo rinnovato slancio, dunque, ritorna fondamentale aggiornarsi, confrontarsi e fare rete all’interno della filiera, per un ragionamento diffuso e condiviso, in termini di modernizzazione, sostenibilità ed esigenze dei viaggiatori. (segue) (Com)