Turismo, osservatorio Bit, 2023 sarà un'estate da record, turisti stranieri + 9,6 per cento (2)

- Ciò che emerge oggi è una vacanza volta sempre più all’insegna della tecnologia digitale ma anche al raggiungimento del benessere personale, attraverso il wellness e l’enogastronomia, il tutto accompagnato da un tocco nostalgico, con ritorno alle radici ed impronta local. Il team di BIT sta raccogliendo queste novità, lavorando all’edizione 2024. Centro nevralgico europeo, Milano accoglie annualmente una media di oltre 10 milioni di turisti e più di 42milioni di passeggeri in transito presso i suoi tre aeroporti, Linate, Malpensa e Orio al Serio, secondo Assaeroporti. Per questo rappresenta la città più adatta ad ospitare BIT, il primo marketplace del prodotto “Italia” nel mondo, nonché l’unica fiera dedicata al turismo con un format multi-target, b2b e b2c che il prossimo anno, da domenica 4 a martedì 6 febbraio, si terrà nella sede dell’Allianz MiCO, nel cuore milanese di CityLife. Il format collaudato di BIT, giunta alla sua 44 esima edizione, proseguirà sulla scia dell’ultima edizione molto soddisfacente che ha superato, in termini di aspettative e numeri, gli appuntamenti precedenti. Con oltre 37mila visitatori da 111 Paesi e 1.032 espositori, italiani ed esteri, da 56 Paesi, la manifestazione ha riscontrato un valore aggiunto anche nell’alto livello qualitativo dei trade visitors oltre a un pubblico di viaggiatori più giovane, dinamico e interessato. (Com)