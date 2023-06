Ue: Rustichelli (Antitrust), fondo sovrano europeo strada da percorrere con coraggio e determinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella relativa comunicazione la Commissione Ue prevede di concentrarsi, nel breve periodo, su strumenti esistenti (RePowerEU, InvestEU e Fondo innovazione), e di elaborare, guardando ad un orizzonte più ampio, una risposta strutturale al fabbisogno di investimenti attraverso la costituzione di un fondo sovrano europeo. “È una strada da percorrere con coraggio e determinazione, mettendo da parte il più semplice, ma effimero ricorso a misure di sostegno nazionali, a maggior ragione in un frangente in cui il quadro della competizione internazionale si fa più sfidante e, dunque, occorre proseguire gli sforzi corali per dotarsi di strumenti adeguati”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), in occasione della presentazione della Relazione annuale 2023 dell’Antitrust. “Questa è la direttrice da seguire perché l’Europa possa rispondere alle nuove sfide in modo coordinato e mantenere così un ruolo da protagonista sullo scenario globale”, ha aggiunto Rustichelli. (Rin)