- Il sovrano emerito del Belgio, Alberto II, è stato ricoverato in seguito ad un malore dovuto ad una possibile disidratazione. Lo ha reso noto il portavoce del palazzo reale. L'ex sovrano 89enne, padre dell'attuale re Filippo, è stato portato in ospedale come "precauzione", ha spiegato il portavoce. "Gli esami sono in corso, è cosciente", ha poi aggiunto portavoce.(Frp)