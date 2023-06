Banche: Rustichelli (Antitrust), dialogo con clientela per maggiore remunerazione di depositi e risparmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al forte aumento dei tassi praticati a famiglie e imprese per i prestiti bancari, non è seguito un corrispondente aumento dei tassi di interesse riconosciuti ai depositanti. “La stessa presidente della Bce - Christine Lagarde - ha evidenziato l’esigenza di un dialogo tra banche e clientela che porti a una maggiore remunerazione dei depositi e dei risparmi”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), in occasione della presentazione della Relazione annuale 2023 dell’Antitrust. “Ciò si rende particolarmente necessario anche alla luce del fatto che, nel corso del 2022, oltre la metà delle famiglie (55,5 per cento) ha eroso i propri risparmi a causa dell’aumento generale dei prezzi”, ha aggiunto Rustichelli. (Rin)