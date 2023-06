Veneto: assessore Digitale, costituita consulta per innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' nata la Consulta dell'Innovazione Digitale del Veneto grazie all'impegno e al percorso di condivisione e di lavoro che la Regione del Veneto ha intrapreso, da qualche mese, insieme ai Presidenti delle Province, ai Sindaci dei Comuni Capoluogo del Veneto e all'Anci Veneto". Lo ha dichiarato Francesco Calzavara, assessore regionale alla Programmazione e Agenda Digitale. "Questo risultato - ha proseguito - è il frutto di una visione lungimirante che vede e riconosce l'importanza di condividere e mettere insieme strategie e strumenti nel campo della tecnologia e dell'innovazione digitale. La complessità della sfida che ci attende richiede non solo una strategia condivisa, ma anche una modalità attuativa coordinata tra i diversi livelli istituzionali". "Credo che - ha detto l'assessore proponendo i primi due obiettivi -, prima di tutto, dovremo impegnarci per rinnovare e potenziare le competenze digitali della pubblica amministrazione investendo sul personale e attirandone di nuovo con competenze tecniche condivise. Dobbiamo pensare ad un sistema di accompagnamento verso la transizione digitale condiviso a livello territoriale, partendo dai soggetti aggregatori (Sad) e dalle Autorità Urbane a cui affiancare una rete di attuatori (in particolare gli Rtd)".(Rev)