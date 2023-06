Municipio Roma V: riaperta via Zurla, chiusa e messa in sicurezza la voragine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata riaperta questa mattina via Zurla all'incrocio con via Casilina, la strada era stata interdetta al traffico a causa di una voragine. All'apertura sono intervenuti l'assessora ai Lavori pubblici di Roma, Ornella Segnalini, il presidente e l'assessore ai Lavori pubblici del Municipio Roma V, Mauro Caliste e Maura Lostia. Lo riferisce il Campidoglio in una nota. I lavori sono stati eseguiti in più fasi. Nella prima, Acea ha effettuato la riparazione di una tubazione idrica. Nella seconda sono stati messi in sicurezza gli altri sottoservizi presenti. Infine, il Csimu si è occupato del riempimento della voragine e del ripristino del manto stradale. (segue) (Com)