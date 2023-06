Municipio Roma V: riaperta via Zurla, chiusa e messa in sicurezza la voragine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono voluti solo tre mesi di lavoro intenso da parte del Csimu e dell'assessora Ornella Segnalini per consolidare la cavità di via Placido Zurla. Sono lieto che la circolazione su via Casilina possa finalmente riprendere senza rallentamenti, trattandosi di un'arteria fondamentale per la viabilità di questo quadrante cittadino. La nostra priorità, ogni volta che si aprono cavità sotterranee, sono sempre la sicurezza della cittadinanza e la riduzione del danno ambientale", dichiara il presidente del Municipio V, Caliste. (Com)