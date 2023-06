Somalia-Pakistan: premier Barre incontra presidente Alvi in Arabia Saudita, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro somalo Hamza Abdi Barre ha incontrato il presidente pachistano Arif Alvi a Mina, nel Regno dell'Arabia Saudita, da cui quest'anno partirà l'hajj (il pellegrinaggio tradizionale alla Sacra Moschea della Mecca) in occasione dell'Eid al Adha (festa del sacrificio). Al centro dei colloqui, riferisce l'agenzia di stampa "Sonna", la cooperazione nei settori della produzione agricola, della pesca, dell'energia e dell'allevamento. Il primo ministro Hamza e il presidente Arif hanno anche parlato dei modi per aiutarsi a vicenda nella lotta al terrorismo e hanno concordato di preparare una delegazione di entrambe le parti guidata dai ministri degli Affari esteri in modo che possano attuare le questioni discusse. La Somalia e il Pakistan stabilirono per la prima volta rapporti diplomatici dopo l'indipendenza somala, nel 1960, e nel 1969 entrambi i Paesi furono attori chiave nella creazione dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic). Le relazioni della Somalia con il Pakistan sono rimaste forti negli anni successivi e durante il successivo periodo di guerra civile, quando l'esercito pachistano ha contribuito a un'operazione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite nella Somalia meridionale. Nel 2010, il Pakistan ha presentato una proposta per destinare i seggi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite agli Stati dell'Oic e della Lega araba, di cui fa parte anche la Somalia. (Res)