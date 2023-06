Germania: da gennaio approvate esportazioni militari per 4,62 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha approvato dal primo gennaio al 19 giugno scorso esportazioni militari per 4,62 miliardi di euro, con un aumento del 12 per cento su base annua. È quanto comunicato dal ministero dell'Economia e della Protezione del clima nella risposta a un'interrogazione presentata da Sevim Dagdelen, deputata di La Sinistra, partito post-comunista all'opposizione al Bundestag. Il principale destinatario dell'export di armamenti della Germania è stata l'Ucraina impegnata a respingere l'invasione russa. Per l'ex repubblica sovietica, l'esecutivo federale ha approvate vendite di armi del valore di 1,18 miliardi di euro. Segue l'Ungheria con 1,03 miliardi di euro. Nel 2022, il governo del cancelliere Olaf Scholz ha approvato esportazioni militari per 8,36 miliardi di euro. Si tratta del secondo massimo storico dopo quello dei 9,35 miliardi di euro nel 2021. (Geb)