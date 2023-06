Roma: Ugl, comando polizia in via della Greca chiuso per rischio amianto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si parli di casualità o di isolato incidente - spiega Sergio Fabrizi segretario provinciale di Roma della Ugl Autonomie, firmatario dell'esposto - perché i problemi strutturali e di impianti sono molteplici e comuni a tutte le sedi della polizia locale romana, nella totale assenza di manutenzione straordinaria e investimenti costanti. Da anni chiediamo un piano edilizio per le sedi di lavoro che continuano a essere prive delle minime condizioni di sicurezza ed efficienza per definirli comandi di polizia", aggiunge. Come Ugl Pl "abbiamo chiesto al comandante generale, quale responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro indicato dall'amministrazione datore di lavoro per il decreto 81/08, la dovuta informativa ai lavoratori al verificarsi di un rischio ambientale, ma ancora non si esprime - aggiunge Fabrizi -. Da quattro giorni resta il mistero sulle cause e sui rimedi di questa emergenza e non è la prima volta. Proprio quasi un anno fa chiedemmo l'informativa del rischio e delle misure di sicurezza in occasione dei roghi tossici, in cui fu rilevata la possibilità di diossina, ma non venne data risposta, così come per altri casi di sospetto allarme tossico. Ora chiediamo, anche, che venga attivata la sorveglianza sanitaria nei confronti del personale stabilmente impiegato nella sede senza se e senza ma e poi che venga risolta, una volta per tutte, l'individuazione di un comando efficiente e sicuro con annessa autorimessa per il gruppo più numeroso di Roma, dando medesime condizioni a tutti gli altri gruppi che versano in stati precari e sono tanti", conclude. (Com)