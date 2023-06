Libia: premier designato Hammad incontra capo compania Noc, focus su distribuzione ricchezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro libico designato, capo del Governo di stabilità nazionale (Gsn), Osama Hammad, ha ricevuto nel suo ufficio nella città di Bengasi, il capo della National Oil Corporation, Farhat bin Qadara. Lo ha riferito l'ufficio stampa del governo parallelo, sostenuto dal parlamento con sede nella Cireanica, affermando che le parti hanno discusso "i meccanismi per l'attuazione della risoluzione del Parlamento numero 49, relativa alla distribuzione della ricchezza nazionale e la formazione di un comitato interessato che includa il ministero della Pianificazione finanziaria, la Banca centrale, il controllo amministrativo competente e l'Ufficio di controllo". L'incontro ha anche riguardato la produzione di petrolio e il piano della Noc per aumentarla, e la necessità "di un'equa distribuzione della ricchezza nazionale a tutte le città e regioni libiche per garantire i diritti dei cittadini a una vita dignitosa e la fornitura di servizi di base, istruzione e salute".(Lit)