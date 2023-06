Pesca: Lega, dall'Italia parte il riscatto dei pescatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Dalla politica all'economia, dagli esteri alla difesa, le redazioni di Agenzia Nova si sono sempre distinte per professionalità, approfondimento e neutralità" Riccardo Molinari

Presidente del Gruppo Lega Salvini Premier alla Camera dei Deputati

22 luglio 2021

- "Dall'Italia riparte il riscatto dei pescatori europei contro norme folli e pericolose dettate dall'ideologia fintamente green. Il nostro Paese, infatti, si è opposto, in commissione a Bruxelles, votando contro il pacchetto contenente norme a dir poco miopi, come l'aumento della tassazione per i combustibili fossili che renderebbe i costi insostenibili per i nostri pescatori. Follie alle quali la Lega si opporrà sempre a difesa della Pesca italiana, perla del Made in Italy". Lo affermano i parlamentari della Lega in commissione Agricoltura Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera, Mirco Carloni e Davide Bergamini, rispettivamente presidente e capogruppo della commissione, Francesco Bruzzone e Attilio Pierro. (Com)