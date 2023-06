Libia: capo Alto consiglio di Stato presenta all'inviato francese una proposta per una road-map che porti alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'Alto consiglio di Stato della Libia, Khaled al Mishri, ha ricevuto nella sede del Consiglio a Tripoli l'inviato speciale del presidente francese, Paul Soler. Lo ha riferito l'ufficio stampa del “Senato” libico sulla sua pagina Facebook ufficiale, affermando che l'incontro ha riguardato i risultati dei lavori del Comitato misto 6+6 per la preparazione delle leggi elettorali. Mishri ha presentato una proposta per una road-map che porti allo svolgimento delle elezioni, che sarà presentata ai due consigli per la revisione e l'approvazione. Da parte sua, l'inviato francese ha espresso il benvenuto a queste leggi e al lavoro svolto finora dal comitato 6+6. Soler ha anche sottolineato il sostegno del suo Paese alla sovranità libica e alle sue decisioni, auspicando che i lavori proseguano fino a quando non sarà stilata una road-map per lo svolgimento delle elezioni al più presto.(Lit)