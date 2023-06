Usa-Cina: “South China Morning Post”, segretaria al Tesoro Yellen potrebbe visitare Pechino a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, prevede di visitare la Cina all’inizio di luglio per tenere colloqui ad alto livello con He Lifeng, il nuovo vicepremier responsabile della politica economica. Lo riferisce il quotidiano edito a Hong Kong “South China Morning Post” sulla base di fonti riservate, ricordando che Yellen sarà la seconda funzionaria statunitense a recarsi in Cina dall’inizio dell’anno, dopo la visita effettuata questo mese dal segretario di Stato Antony Blinken. La partenza di Yellen non è confermata dai canali ufficiali, così come non è stato confermato un presunto ordine esecutivo con cui l’amministrazione Biden intenderebbe regolamentare alcuni investimenti statunitensi in Cina. (Was)