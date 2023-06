Kazakhstan-Pakistan: consultazioni politiche, impegno ad accelerare accordo transito commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo ciclo delle consultazioni politiche bilaterali Kazakhstan-Pakistan, tenutosi ieri ad Astana, sono stati esaminati in modo approfondito il commercio, la connettività economica, la cooperazione scientifica, tecnologia e culturale tra i due Paesi ed è stato concordato di accelerare il completamento dell’accordo di transito commerciale e di potenziare i collegamenti. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri pachistano. Le parti, inoltre, hanno individuato nuove aree di interesse in cui rafforzare i legami. Infine, sono state scambiate opinioni su questioni di importanza regionale e globale e sulla cooperazione nell’ambito delle Nazioni Unite, della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica), dell’Organizzazione della cooperazione islamica (Oic), dell’Organizzazione di cooperazione economica (Eco) e dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). La delegazione del Pakistan è stata guidata dal segretario generale aggiunto del ministero degli Esteri, Syed Ahsan Raza Shah, mentre quella del Kazakhstan dal viceministro degli Esteri Kanat Tumyst.(Inn)