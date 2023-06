Milano: clienti pregiudicati e droga nel bagno, licenza sospesa per 10 giorni a un bar di Legnano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per 10 giorni della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico “Bar Alberto da Giussano”, sito a Legnano in via Venegoni 47. ­­­­­Ieri, gli agenti del Commissariato Legnano hanno notificato il provvedimento di sospensione in quanto, a seguito di numerosi controlli effettuati dai poliziotti tra aprile e maggio, il locale è risultato essere frequentato da numerosi avventori con precedenti penali e di polizia, dediti anche al consumo e spaccio di sostanza stupefacente. Lo scorso maggio in particolare gli agenti del Commissariato, con l’ausilio di un’unità cinofila, hanno effettuato l’ennesimo controllo all’interno del cortile del bar e hanno riscontrato la presenza di sette avventori, tutti irregolari sul territorio nazionale con precedenti in materia di immigrazione. Inoltre, all’interno del bagno esterno, è stata rinvenuta una mannaia sporca di sostanza stupefacente e 15 grammi circa di hashish.(Com)