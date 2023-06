Taiwan: forze armate attaccheranno navi e aerei cinesi che violeranno spazio territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate di Taiwan hanno ribadito che attaccheranno navi e aerei cinesi che verranno rilevati a 12 miglia nautiche dalle coste dell'isola. Lo ha detto il maggiore generale Lin Wen-huang, incaricato della pianificazione presso il ministero della Difesa, ribadendo che le forze armate continuano a monitorare le manovre dei militari cinesi nello Stretto. "Se l'esercito cinese continuerà ad ignorare i nostri avvertimenti e a farsi strada nel nostro spazio aereo e marittimo, contrattaccheremo con forza per salvaguardare la sicurezza nazionale”, ha evidenziato. Le dichiarazioni arrivano dopo che i militari di Pechino si sono spinti a 24 miglia nautiche dalle coste dell’isola per la prima volta in sei mesi sabato scorso. (Cip)