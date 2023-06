Taiwan: nuova sortita della Cina con 8 aerei e 6 navi da guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha dispiegato otto aerei e sei navi da guerra nei pressi di Taiwan nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Difesa dell’isola su Twitter, precisando che un aereo da guerra antisommergibile Z-9, un drone WZ-7 e 3 caccia multiruolo Su-30 hanno oltrepassato la linea mediana dello Stretto, il confine territoriale non ufficiale con la Cina, varcando il perimetro sud-occidentale della Zona d’identificazione della difesa aerea. L’isola ha schierato navi, aerei e sistemi missilistici terrestri. La Cina rivendica Taiwan come parte inalienabile del suo territorio e organizza sortite nelle acque e nello spazio aereo circostanti l’isola a cadenza quasi quotidiana. La settimana scorsa, la Guardia costiera cinese ha riferito di aver monitorato il transito del pattugliatore statunitense Stratton nello Stretto di Taiwan, dispiegato dalla settima flotta in una missione “di routine”. (segue) (Cip)