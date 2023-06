Cina-Vietnam: incontro ministri Difesa a Pechino, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La Cina vuole lavorare con il Vietnam per rafforzare la comunicazione ad alto livello e la cooperazione tra le rispettive forze armate. Lo ha detto il ministro della Difesa cinese, Li Shangfu, al termine di un incontro avuto oggi a Pechino con l’omologo vietnamita, Phan Van Giang. Cina e Vietnam dovrebbero continuare a difendere i loro interessi strategici e a contribuire alla stabilità regionale soprattutto nel quadro delle “sfide” affrontate dall’Indo-Pacifico, ha detto Li, facendo riferimento alla "amicizia” che lega i due Paesi. Phan Van Giang, da parte sua, ha espresso gratitudine alla Cina per il suo “prezioso sostegno alla liberazione del Vietnam”, ribadendo l’intenzione di continuare a cooperare con Pechino per innalzare la cooperazione militare a un nuovo livello. (Cip)