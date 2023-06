Taiwan: consenso presidente Tsai ai minimi da 4 anni dopo scandali nel partito al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno pubblico alla presidente taiwanese Tsai Ing-wen è sceso ai minimi in quattro anni dopo gli scandali sessuali che hanno travolto alcuni suoi colleghi del partito progressista democratico (Ppd), al governo a Taipei. La Taiwanese Public Opinion Foundation ha attestato il tasso di gradimento di Tsai al 42,3 per cento questo mese, in calo rispetto al 45,3 per cento di maggio. Contestualmente, l’indice di disapprovazione è passato dal 37 per cento a maggio al 48,2 per cento a giugno, segnando il peggior risultato dal 2019. Oltre alle accuse di molestie sessuali rivolte ai deputati del Ppd, a minare la popolarità di Tsai avrebbe contributo anche la scelta di quattro giudici per coprire le posizioni vacanti nella Corte costituzionale, spiega il capo della Taiwanese Public Opinion Foundation, Michael You Ying-lung. In calo anche l’indice di gradimento del Partito progressista democratico, la cui popolarità è passata dal 31,1 per cento a maggio al 24,6 per cento a giugno. (Cip)