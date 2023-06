Russia: arrestato a Nalchik un cittadino russo che voleva unirsi alle forze di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio federale per la sicurezza della Russia (Fsb) ha arrestato con l'accusa di tradimento un cittadino russo che cercava di recarsi in Ucraina per unirsi alle Forze armate dell'Ucraina. Lo ha riferito l'ufficio stampa dell'Fsb, secondo cui l'uomo è stato arrestato a Nalchik, città situata sul territorio della repubblica di Kabardino-Balkar. Stando all'Fsb, il detenuto si è messo in contatto con un membro dell'unità paramilitare che fa parte delle Forze armate dell'Ucraina e, seguendo le sue istruzioni, ha acquistato dei farmaci, dopo di che ha tentato di recarsi in Ucraina attraverso la Bielorussia. (Rum)