Milano: Rocca (Fd'I) e Verri (Lega), da soppressione bus 73 disagi a cittadini più fragili

- La soppressione dell'autobus 73 "provoca enormi disagi ai cittadini, soprattutto ai più deboli. L'inclusività dell'Amministrazione comunale si ferma agli slogan". Lo affermano in una nota congiunta Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d'Italia e Alessandro Verri, Capogruppo della Lega a Palazzo Marino. "Con la soppressione dell'autobus 73 da Linate a San Babila - si legge nella nota - attraversando viale Forlanini, viale Corsica, corso 22 marzo e corso di Porta Vittoria, si reca un notevole disagio ai residenti e ai lavoratori, soprattutto a coloro che non possono utilizzare il tram che attraversa le località citate perché presenta evidenti barriere architettoniche e non è inclusivo. Le fermate dell'attuale linea 73 distano anche un chilometro dalle fermate della nuova metropolitana M4, percorso impossibile per anziani e diversamente abili". "Con la soppressione della 73 una gran parte dei cittadini milanesi non può utilizzare i mezzi pubblici, chiediamo quindi alla Giunta Sala di salvaguardare le persone più fragili e di essere inclusivi con i fatti e non con gli slogan. In merito abbiamo depositato una Domanda a Risposta Immediata da affrontare in Consiglio comunale", concludono Rocca e Verri.(Com)