Rifiuti: Ferrara (M5s), che fine ha fatto la raccolta differenziata sulle spiagge di Roma

- A Roma "c'era un tempo in cui si faceva la raccolta differenziata sulle spiagge". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino del Movimento 5 stelle Paolo Ferrara. "A vedere come sono ridotte adesso le spiagge di Roma, sommerse dalla monnezza, pensare alla possibilità di fare la differenziata fa quasi ridere - spiega -. Eppure c'era un tempo in cui si faceva: con l'amministrazione Raggi i cestini multicolore erano presenti sul litorale. Adesso, come ho documentato anche in un video, non ci sono più. Dove sono finiti? Non è chiaro: sono arrivati quelli bravi e i recipienti sono spariti. Al loro posto - aggiunge - ci sono i cumuli di rifiuti, pronti al prossimo incendio estivo. Gualtieri e il Pd hanno fatto campagna elettorale dipingendo noi del M5s come i barbari e loro come i salvatori della Capitale. Ora basta farsi un giro per le spiagge per capire fino a che punto abbiano truffato i cittadini". (Com)