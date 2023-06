Ucraina: Gelmini (Azione), sosterremo invio di armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azione conferma l'appoggio all'invio di armi in Ucraina. Lo ha detto il vicesegretario e portavoce di Azione, Mariastella Gelmini, intervenendo alla trasmissione "Agorà", su Rai3. "Non si può lasciare l'Ucraina da sola. Tutti vogliamo una pace giusta, ma sappiamo anche che oggi Putin non si siede al tavolo della trattativa e quindi non possiamo lasciare l'Ucraina al suo destino", ha spiegato. La battaglia che sta combattendo l'Ucraina è "una battaglia per l'Europa, non solo per se stessa", ha concluso Gelmini. (Rin)