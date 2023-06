Molise: Gasparri (FI), nostro movimento protagonista di eclatante risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Sono molto contento per il risultato del Molise che abbiamo fortemente voluto. Francesco Roberti ha ottenuto un larghissimo successo. “A lui gli auguri di buon lavoro. Esponente di Forza Italia, ha guidato una sfida elettorale che vede il nostro movimento protagonista di un eclatante risultato”. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali. “Forza Italia con la sua lista ha ottenuto il 12 per cento, ma la lista del presidente e quella dell'onorevole Patricello, che fanno parte della nostra area, fanno lievitare questo risultato a circa il 30 per cento. Forza Italia c'è e abbiamo dedicato questo successo al nostro presidente Berlusconi, che si è interessato alle vicende del Molise fino all'ultimo. Ho seguito il confronto per l'individuazione del candidato e ringrazio sia Donato Toma, per aver favorito questa soluzione, che Roberti per essersi reso disponibile", sottolinea Gasparri, che aggiunge: "La sinistra esce con le ossa rotte. Praticamente è doppiata. Nonostante l'impegno di Conte, della Schlein e di altri esponenti del campo sempre più 'stretto'. Li abbiamo visti ballare in manifestazioni carnevalesche dimostrando il disinteresse totale, proprio nelle ore del voto, per i problemi della gente, dei lavoratori e dei disoccupati del Molise, dei cittadini che in quella regione vogliono infrastrutture e modernizzazione. Saremo noi a occuparci del Molise. Mentre la sinistra annaspa, lontana dai problemi e dalle esigenze del Paese reale. Capaci solo di esprimere odio ed astio. Invece noi, con proposte concrete e candidature credibili, vinciamo in tutte le regioni d'Italia. Continuiamo a lavorare in vista di mesi di grande impegno. Si voterà ad ottobre in Trentino e poi nel 2024 in Abruzzo, Basilicata, Sardegna e Piemonte. E poi avremo nel 2024 le elezioni europee. Forza Italia c'è e continua il suo impegno in nome di Berlusconi con le proposte e le presenze dei berlusconiani". (Rin)