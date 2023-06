Sahara occidentale: Cile ribadisce sostegno a piano di autonomia del Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile ha una posizione “ferma” per quanto riguarda il sostegno all'integrità territoriale del Marocco. Lo ha affermato il presidente della Commissione relazioni estere del Senato cileno, Francisco Chahuan, in alcune dichiarazioni alla stampa dopo il suo incontro con il ministro degli Affari esteri del Marocco, Nasser Bourita. “Si tratta di una questione di principio della sua politica estera, che rimane immutata e che costituisce una delle costanti dei governi democratici del nostro Paese”, ha proseguito Chahuan, ribadendo il suo sostegno all'iniziativa di autonomia marocchina proposta dal Regno in vista di una soluzione definitiva della controversia regionale sul Sahara occidentale. "La visita della commissione sostiene la ferma posizione del Cile per quanto riguarda l'integrità territoriale del Regno del Marocco, e auspica la cooperazione affinché altri paesi aderiscano a questa proposta, in particolare nella regione dell'America Latina", ha proseguito. (Mar)