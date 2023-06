Ucraina: governo bulgaro approva nuovo pacchetto aiuti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Bulgaria ha adottato un nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina, in attuazione del provvedimento adottato dal Parlamento a dicembre dello scorso anno. Lo riferisce il portale d’informazione “Novinite”. Il Consiglio dei ministri ha assicurato che l’assistenza a Kiev non andrà a compromettere lo stoccaggio per le forze armate bulgare o le loro esercitazioni. In un’intervista all’emittente “Nova Tv”, il ministro della Difesa, Todor Tagarev, ha sottolineato che il Paese ha “già inviato diverse volte aiuti all’Ucraina, sia di tipo umanitario che di protezione”. "Un pacchetto di aiuti militari era già stato inviato dal governo provvisorio, ora abbiamo deciso di inviarne un secondo", ha spiegato il ministro. (segue) (Seb)