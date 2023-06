Ucraina: governo bulgaro approva nuovo pacchetto aiuti militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, Tagarev ha informato l’omologo ucraino, Oleksij Reznikov, della decisione. La lista delle forniture è riservata. “Novinite” sottolinea che la Bulgaria è il principale produttore in Europa di munizioni calibro 122 e 152, risalenti ai tempi della Guerra fredda ma ancora utilizzati dall’esercito ucraino, che dispone anche di artiglieria di epoca sovietica. Per quanto riguarda i proiettili di calibro 155 relativi all’iniziativa dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina, l’industria bulgara attualmente non li produce. Tagarev ha tuttavia assicurato che la Bulgaria intende aderire al piano europeo, sviluppando il settore della difesa. “Dopo aver fatto gli investimenti necessari, saremo in grado di produrre sia per noi che per altri eserciti”, ha detto il ministro del governo di Sofia. (Seb)