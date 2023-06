Imprese: Officina Stellare, accordo di collaborazione con Leonardo e Thales Alenia Space

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alle recenti e virtuose collaborazioni in programmi istituzionali ed internazionali, e in vista della complementarità di interessi in campi di applicazione strategici della Space Economy, la società Officina Stellare – leader nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell’Aerospazio, della Ricerca e della Difesa –, annuncia la firma di un accordo di sviluppo tecnologico e cooperazione industriale con Leonardo – azienda globale ad alta tecnologia tra le prime società al mondo nell’aerospazio, difesa e sicurezza – e Thales Alenia Space (joint venture 67 per cento Thales e 33 per cento Leonardo) in Italia – leader nella realizzazione di satelliti e infrastrutture orbitali in settori quali le Telecomunicazioni, la Navigazione, l’Osservazione della Terra, l’Esplorazione e Scienza. L'accordo, con durata di cinque anni, punta – riferisce una nota – a mettere a frutto in ambito nazionale le capacità sistemistiche e specialistiche di player di riferimento come Leonardo e Thales Alenia Space Italia unendole alle competenze tecniche e alle capacità produttive di Officina Stellare nell'ambito dei sistemi ottici avanzati per lo Spazio. Nel perimetro della collaborazione siglata, Leonardo, Thales Alenia Space Italia ed Officina Stellare condivideranno conoscenze e competenze specifiche, per sviluppare nuove soluzioni, applicazioni e prodotti nelle aree di comune interesse, nel pieno rispetto dei rispettivi domini industriali e delle operazioni commerciali proprietarie in essere. (segue) (Com)