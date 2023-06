Imprese: Officina Stellare, accordo di collaborazione con Leonardo e Thales Alenia Space (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo ha l’importante obiettivo nell’ambito di programmi nazionali di rafforzare la filiera italiana riguarderà in particolare le soluzioni e i prodotti per le future infrastrutture di comunicazione ottica “Terra-Spazio”, “Spazio-Spazio” e le attività di “Ricerca e Sviluppo” per le applicazioni spaziali delle Quantum Technologies, con particolare attenzione alle Quantum Communication e alle Quantum Cryptography, la progettazione e realizzazione di sensori ottici per Space Awareness e Debris Tracking, Early warning e Space Intelligence e, più in generale, le attività riguardanti assetti spaziali basati sulle tecnologie ottiche in ambito nazionale. “Questo accordo si inserisce perfettamente nell'ambito dello sviluppo delle soluzioni strategiche nelle quali Officina Stellare ha acquisito conoscenze e consolidato capacità industriali, che ne hanno rafforzato il posizionamento sul mercato della Space Economy globale", afferma Gino Bucciol, co-fondatore di Officina Stellare e direttore dello sviluppo commerciale. “Ci fa particolarmente piacere che l’intesa nasca con partner di assoluto rilievo nella scena nazionale ed internazionale come Leonardo e Thales Alenia Space, player che hanno ben compreso il valore aggiunto dato dalla sinergia con attori innovativi della filiera. E come dimostrato da altre attività in corso, vogliamo proseguire su questa strada per dare un contributo efficace affinché l'industria spaziale italiana rafforzi maggiormente la propria presenza in campo internazionale. E questo accordo va nettamente in tale direzione”. (Com)