Roma: Gualtieri, code taxi per forte incremento turismo e lotta ad abusivismo in aeroporto

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Le lunghe code per prendere un taxi a Roma sono determinate da "un forte incremento del turismo internazionale. Basta pensare che tra gennaio e maggio del 2022 sono state fatte 244 mila corse taxi e nello stesso periodo del 2023 sono 355 mila" e "perché ha avuto avuto successo la nostra attività di contrasto all'abusivismo in aeroporto". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto alla trasmissione "Agorà" su Rai Tre. Accanto a questo però pesa anche la scelta dei tassisti che prediligono le corse più remunerative, come quelle da e per l'aeroporto di Fiumicino, lasciando quindi scoperti altri scali, come Termini e Tiburtina. Le code dei taxi "sono un fenomeno che è venuto crescendo nelle ultime settimane. Pochi mesi fa non c'era questa situazione, all'aeroporto di Fiumicino non ci sono problemi ma in città, soprattutto in alcune zone e orari è difficile. Va detto che c'è stato un aumento molto forte del turismo internazionale. Ci sono state 244 mila corse tra gennaio e maggio dello scorso anno, e sono state invece 355 mila nel 2023. Questo perché ha avuto avuto successo la nostra attività di contrasto all'abusivismo in aeroporto. Poi, essendoci una domanda alta all'aeroporto i tassisti vanno più lì invece che a Termini, poiché lì guadagnano di più. Fortunatamente siamo stati invasi dai turisti ma abbiamo una legislazione del '93 ormai superata. Il sindaco non può sapere dove sta un tassista e non può dirgli dove deve andare a effettuare il servizio". (segue) (Rer)