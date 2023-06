Roma: Gualtieri, code taxi per forte incremento turismo e lotta ad abusivismo in aeroporto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adesso con la misura della "seconda guida" che permette ai tassisti di indicare un ulteriore autista che possa tenere in giro l'auto bianca per un turno aggiuntivo dalle 4 alle 7 ore, l'auspicio è che ci sia una buona adesione e si arrivi a un impatto simile all'immissione di circa mille nuove licenze. Per questo, Gualtieri ha fatto appello alla categoria: "C'è questa opportunità della seconda guida, aiutateci a risolvere il problema al meglio, se si risolverà bene altrimenti dovremo percorrere altre strade", ha detto. (Rer)