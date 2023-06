Germania: Rheinmetall fornirà a Ucraina 14 carri armati Leopard 2 A4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall ha comunicato che fornirà all'Ucraina 14 carri armati Leopard 2A4, acquistati in maniera congiunta da Paesi Bassi e Danimarca per donarli all'ex repubblica sovietica impegnata a respingere l'invasione russa. Il contratto ha un valore di centinaia di milioni di euro e i corazzati inizieranno a essere consegnati all'esercito ucraino a gennaio del 2024. La fornitura verrà completata nel corso del prossimo anno. Si tratta di Leopard 2 A4 che Rheinmetall ha acquistato dalle scorte di diversi Paesi. (Geb)