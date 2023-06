Usa-Mongolia: firmato memorandum d'intesa su minerali critici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato Usa per la crescita economica, l'energia e l'ambiente, Jose Fernandez, ha firmato oggi un memorandum d'intesa con il governo della Mongolia per la cooperazione tesa a realizzare "catene di fornitura di minerali critici sicure e resilienti" nella regione dell'Indo-Pacifico. Lo riferisce in una nota il dipartimento di Stato Usa, precisando che l'accordo prevede anche una cornice per la cooperazione bilaterale in aree tecniche a sostegno dello sviluppo della capacità e la promozione degli investimenti nel settore delle risorse minerarie della Mongolia. La nota afferma che Stati Uniti e Mongolia sono partner strategici che condividono l'interesse a rafforzare le rispettive economie, e che riconoscono in tale contesto "la crescente importanza di minerali e terre rare". (segue) (Was)