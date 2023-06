Usa-Mongolia: firmato memorandum d'intesa su minerali critici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fernandez si trova da ieri in Mongolia, dove si tratterrà fino al 29 giugno per incontrare funzionari del governo locale e per rafforzare i legami economici tra i due Paesi. Il fine del viaggio, ha anticipato domenica il dipartimento di Stato Usa, è "esplorare le possibilità di cooperazione su progetti volti a far progredire lo sviluppo economico della Mongolia, con focus sulla sicurezza energetica, sui minerali critici, sui trasporti, sulla sicurezza alimentare, sui diritti di proprietà intellettuale e sull'economia digitale". Il sottosegretario avrà un incontro con il ministro degli Esteri Battsetseg Batmunkh, con il ministro delle Miniere e dell'industria pesante, Gaanbaatar Jambal, e con altri rappresentanti del governo di Ulan Bator e del settore privato. Durante la visita, Fernandez incontrerà anche membri della Camera di commercio americana in Mongolia, interverrà al Forum mondiale per lo sviluppo delle esportazioni, visiterà la miniera di Oyu Tolgoi e parteciperà ad attività culturali con la comunità locale. (Was)