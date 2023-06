Corea del Sud: governo vara misure per ridurre l'onere dell'istruzione privata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro dell'iniziativa del ministero dell'Istruzione, come già anticipato nei giorni scorsi dal ministro Lee, dovrebbe esserci la rimozione delle cosiddette "domande killer" dall'esame Suneung, noto per la sua difficoltà. Le cosiddette "domande killer" sono domande i cui contenuti esulano dal curriculum formativo delle scuole pubbliche: il loro inserimento nel test di ammissione universitaria della durata di nove ore era stato concepito per aiutare a distinguere i candidati più capaci, ma si è progressivamente tradotto in una dipendenza degli studenti dai centri di tutoring a pagamento noti come "hagwon", con un significativo onere economico per le famiglie. Il ministro dell'Istruzione coreano ha dichiarato la scorsa settimana di voler fare "tutto quanto in mio potere nella veste di ministro" per eliminare dall'esame di ammissione universitaria "tutte le domande estranee al sistema dell'istruzione pubblica, e rendere gli esami più equi". (Git)