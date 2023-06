Turchia: operazioni militari e di intelligence in Siria e Iraq, 15 “terroristi neutralizzati”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In due operazioni distinte, le Forze armate e l’intelligence della Turchia hanno “neutralizzato”, tra il 25 e il 26 giugno, 15 “terroristi”, di cui undici combattenti delle Unità di protezione del popolo (Ypg) curde nel nord-est della Siria e quattro militanti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) turco nel nord dell’Iraq. Secondo il quotidiano turco "Daily Sabah", l’Organizzazione dell’intelligence nazionale turca (Mit) ha “neutralizzato” (parola utilizzata dalle autorità di Ankara per indicare l’arresto o l’uccisione di individui identificati come terroristi) undici combattenti delle Ypg nella regione di Manbij, a est di Aleppo, dopo aver identificato “il punto di partenza dei razzi utilizzati per attaccare le aree in cui si svolge l’operazione Scudo dell’Eufrate”. In Iraq, invece, nel quadro dell’operazione Claw-Lock (lanciata nell’aprile 2022 e ancora in corso), le Forze armate di Ankara hanno “neutralizzato” quattro militanti del Pkk, in prossimità del confine con la Turchia. Lo ha annunciato ieri il ministro della Difesa, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa turca "Anadolu". (Tua)