Usa: casi locali di malaria diagnosticati per la prima volta dopo decenni

- Le autorità sanitarie di Florida e Texas hanno confermato la diagnosi di cinque casi di malaria trasmessi localmente, una malattia potenzialmente letale trasmessa da zanzare che era stata debellata negli Stati Uniti da almeno due decenni. Lo hanno annunciato ieri i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie statunitensi (Cdc). I casi in questione - quattro in Florida e uno in Texas - sono stati diagnosticati nell'arco degli ultimi due mesi. In un'allerta diffusa ieri, i Cdc hanno avvertito che la presenza della malaria sul territorio nazionale è da considerarsi un'emergenza medica, e ha sollecitato chiunque presenti sintomi riconducibili alla malattia a "sottoporsi urgentemente a controlli". L'agenzia ha però precisato che il rischio a livello nazionale per il momento resta limitato soprattutto a quanti viaggiano all'estero, specie in Africa. (Was)