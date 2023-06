Turchia: media, presentatore di un canale di opposizione indagato per inchiesta su Ocalan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio supremo per la radio e la televisione della Turchia (Rtuk) ha chiesto l’apertura di un’indagine sul conto del giornalista turco Merdan Yanardag, presentatore del canale televisivo “Tele 1”, e sulla trasmissione che vi conduceva, “Quattro domande e quattro risposte”, a causa di un’inchiesta dedicata all’ex capo del Partito dei lavoratori del Kurdistan, Abdullah Ocalan, detenuto nel carcere di Imrali dal 1999. La procura generale di Istanbul, a seguito della richiesta del Rtuk, ha aperto un fascicolo sul suo conto per le accuse di apologia di reato e propaganda in favore di un’organizzazione terroristica. Come riferisce il quotidiano turco “Cumhuriyet”, le accuse sono basate sull affermazioni di Yanardag, secondo cui “l’isolamento imposto a Ocalan non ha fondamento nella legge, se la legge fosse applicata, dovrebbe essere ritirato ed egli dovrebbe essere scarcerato e messo agli arresti domiciliari. È il detenuto politico di più lunga data in Turchia, le autorità hanno già condotto trattative con lui. Non può neppure incontrare la sua famiglia e il suo legale. Può esistere un simile ordine di esecuzione delle leggi?”. “E’ diventato quasi un filosofo in carcere perché non fa che leggere”, ha continuato il giornalista, “è una persona estremamente intelligente che legge correttamente la politica, osserva correttamente e analizza correttamente”. Il Rtuk, dunque, potrebbe imporre al giornalista il pagamento di una multa o l’interruzione della sua trasmissione per più giorni. Come ricorda “Cumhuriyet”, “Tele 1” è un canale di opposizione al governo del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e al suo partito, Giustizia e sviluppo (Akp). (Tua)