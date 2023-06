Malesia: Petronas firma accordo per cattura carbonio con TotalEnergies e Mitsui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso petrolifero della Malesia Petronas ha annunciato di aver firmato un accordo di sviluppo con TotalEnergies Carbon Neutrality Ventures e con Mitsui & Co, Ltd per la realizzazione di un progetto di cattura del carbonio in Malesia. L'accordo riguarda tutti gli aspetti di sviluppo, dalla valutazione dei siti per lo stoccaggio, all'identificazione di potenziali clienti sino alla definizione delle necessarie cornici commerciali e legali. L'accordo, firmato ieri, seguire un memorandum d'intesa che le tre compagnie avevano siglato lo scorso anno. (Fim)