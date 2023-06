Russia: gruppo dissidente bielorusso, aereo di Prigozhin atterrato questa mattina a Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aereo Embraer Legacy 600, che dovrebbe essere il mezzo privato utilizzato dal leader del gruppo paramilitare Wagner Evgenij Prigozhin, è atterrato all'aeroporto militare di Machulishchi nei pressi di Minsk alle 7:40 (le 6:40 in Italia). E’ quanto riferisce il gruppo di opposizione bielorusso Gayun sul suo canale Telegram. Secondo quanto riportato, pochi minuti dopo, alle 7:58 (le 6:58 in Italia), secondo i dati della piattaforma FlightRadar, è atterrato un altro aereo privato arrivato da San Pietroburgo. In precedenza, altre fonti indipendenti hanno riferito che un aereo con numero di coda RA-02795 è volato da Rostov sul Don a San Pietroburgo il giorno dopo l’insurrezione armata del gruppo Wagner avvenuta lo scorso fine settimana. In precedenza, quest'aereo ha sorvolato le città visitate da Prigozhin a maggio e giugno. Questo velivolo è stato incluso nella lista delle sanzioni statunitensi nel 2019 proprio perché ritenuto di proprietà di Prigozhin.(Res)