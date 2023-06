Argentina-Cile: maltempo, circa 2000 camion bloccati alla frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa duemila camion sono bloccati al valico Cristo Redentor, il principale passaggio di frontiera tra Argentina e Cile, a causa del maltempo. "Le condizioni climatiche in alta montagna e i danni provocati alla strada dal forte temporale delle ultime ore fanno sì che oltre duemila camion siano rimasti bloccati in attesa della riapertura del valico", si legge in una nota della Federacion Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) e della Asociacion Propietarios de Camiones de la provincia argentina de Mendoza (Aprocam). Le stesse sigle avvertono i trasportatori a non intraprendere il viaggio utilizzando il valico andino, collocato poco sopra la capitale cilena, Santiago. (Abu)