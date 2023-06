Emirati-Russia: telefonata del presidente Mohammed bin Zayed a omologo russo Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed al Nahyan, ha telefonato, nella serata di ieri, all’omologo della Federazione Russa, Vladimir Putin, con il quale ha discusso delle “relazioni strategiche tra i due Paesi amici e dei modi per rafforzarle e svilupparle a beneficio degli interessi comuni”. Lo ha riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, aggiungendo che Mohammed bin Zayed, nel corso del colloquio, ha sottolineato “la necessità di preservare la stabilità della Federazione Russa e la sicurezza e l’incolumità del suo popolo amico”. Da parte sua, sempre secondo “Wam”, Putin si è definito “orgoglioso del grado di amicizia e cooperazione tra Emirati e Russia in diversi settori”. Secondo l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, in una dichiarazione diffusa ieri dal Cremlino si legge che “dopo aver ricevuto informazioni esaustive sulla situazione, il presidente degli Emirati ha espresso pieno sostegno alle azioni del governo russo". (Res)