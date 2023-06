Sri Lanka: accordo con la Banca mondiale per sostegno al bilancio da 500 milioni di dollari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 9 maggio, inoltre, si è tenuta in formato virtuale la prima riunione del comitato ufficiale dei creditori dello Sri Lanka, composto da 17 Paesi e co-presieduto da India, Giappone e Francia. Il gruppo, che si è riunito in formato virtuale per discutere la richiesta di ristrutturazione del debito presentata da Colombo, ha espresso sostegno al piano di assistenza finanziaria approntato dal Fondo monetario internazionale e ha ribadito l'intenzione di continuare a lavorare per "trovare una soluzione adeguata alle vulnerabilità" del debito estero dello Sri Lanka. Oltre ai creditori del Club di Parigi, la riunione ha visto la partecipazione di Cina, Iran e Arabia Saudita in veste di osservatori. Nel corso dell'incontro, i rappresentanti dello Sri Lanka hanno presentato formalmente la loro richiesta di trattamento del debito, ribadendo il loro impegno alla "trasparenza e alla comparabilità di trattamento nei confronti dei loro creditori bilaterali ufficiali". Alla riunione sono intervenuti anche esponenti dell'Fmi e della Banca mondiale, che hanno illustrato gli ultimi sviluppi macroeconomici riguardanti lo Sri Lanka, nonché lo stato attuale dei rapporti dei due organismi con Colombo. (Inn)