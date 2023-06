Russia: ministro Difesa tedesco Pistorius, da rivolta Wagner sviluppi preoccupanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono “preoccupanti” per la sicurezza gli sviluppi della rivolta del gruppo paramilitare Wagner, avvenuta in Russia nello scorso fine settimana. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. L'esponente del governo federale ha aggiunto che la situazione in Russia è “molto fragile, molto instabile” e viene osservata con “notevole attenzione”. Per Pistorius, quel che conta non sono i retroscena dell'insurrezione del gruppo Wagner, ma la situazione in Russia “per come è”. Ora, ha infine affermato l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), è decisivo quanto accade” in questo Paese, “quali voci vengono confermate”. (Geb)