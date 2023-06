Russia: “Meduza”, Prigozhin ha cercato subito mediazione quando ha capito che rivolta sarebbe fallita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del gruppo paramilitare russo Wagner Evgenij Prigozhin avrebbe iniziato a mettersi in contatto con le autorità russe già nel pomeriggio di sabato scorso, 24 giugno, una volta resosi conto di “aver oltrepassato il segno” e che “le prospettive” dell’insurrezione armate si sono fatte incerte. E’ quanto riferiscono fonti del portale indipendente russo “Meduza”, secondo cui tale “passo indietro” del leader di Wagner avrebbe convito il Cremlino e non andare allo “scontro” con i mercenari del gruppo paramilitare, uno scenario che avrebbe provocato un grave “spargimento di sangue”. In questo modo, secondo le fonti di “Meduza”, il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko è stato individuato come figura più adatta per tenere dei negoziati: Prigozhin, infatti, avrebbe voluto parlare solo con “alti esponenti istituzionali”, ma il presidente russo Vladimir Putin si sarebbe rifiutato di comunicare con lui. Secondo le fonti di “Meduza”, la fallita rivolta armata del gruppo Wagner ha indebolito sia Prigozhin – "E' stato cacciato dalla Russia. Il presidente non intende perdonarlo" – sia il Cremlino, la cui immagine esce ulteriormente indebolita data l’incapacità di mantenere la compattezza fra i ranghi delle sue forze armate e paramilitari.(Res)