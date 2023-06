Poste: Del Fante, un piano decennale per essere leader nella logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Del Fante accelera la metamorfosi del gruppo Poste Italiane per fronteggiare una sempre più marcata riduzione dei volumi della corrispondenza. L'amministratore delegato del gruppo spiega in una intervista al "Sole 24 Ore" quali sono le sfide per il prossimo triennio: "Nel primo semestre si assiste a una ripresa del settore dei pacchi. Il secondo trimestre è in miglioramento rispetto al primo e continuiamo a tenere sulla posta, nonostante ci sia un ineluttabile calo dei volumi. Queste due cose assieme per noi rappresentano la sfida più importante dei prossimi tre anni, perché siamo consci che il trend consolidato di flessione della posta non si fermerà. Tra dieci anni chi ci sostituirà dovrà gestire una situazione molto più complicata di quella che viviamo noi oggi, sentiamo responsabilità di lavorare ora per fare in modo che ci sia una situazione più gestibile". "Dobbiamo consolidare la nostra leadership - continua Del Fante - : siamo numeri uno in Italia sulle consegne al retail (B2C). Questo vuol dire gestire una relazione con Amazon, che è il nostro primo cliente, ma anche primo concorrente. Siamo primi tra gli operatori della logistica, ma per volumi nel B2C il primo è Amazon che consegna da solo i propri pacchi e decide con chi fare le consegne. E' una relazione da gestire passo passo". (segue) (Res)