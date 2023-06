Poste: Del Fante, un piano decennale per essere leader nella logistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al nuovo piano industriale: "Avrà una prospettiva di lungo periodo per gettare le basi di uno sviluppo oltre il mandato. Il nuovo contratto di lavoro, che dovrà essere rinnovato a settembre, dovrà andare proprio in questa direzione. Dovremo chiedere più flessibilità ai nostri lavoratori nel settore dei recapiti, sia rispetto all'orario, sia nei giorno dell'anno, perché i pacchi a differenza della posta hanno ciclicità e picchi nei quali i volumi raddoppiano". In merito, infine, alla vendita di luce e gas, l'amministratore delegato osserva: "Siamo a circa 300 mila contratti sottoscritti, con fisiologiche pari a un'incidenza del 5 per cento. Abbiamo investito 55 milioni: il break event è prudentemente fissato per il 2025. Il governo ha molto apprezzato la nostra offerta, perché garantisce bollette stabili per un anno, con la possibilità di abbassarne l'importo il secondo anno se si riducono virtuosamente i consumi", ha concluso Del Fante. (Res)