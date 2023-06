Russia: Fazzolari, è una guerra tra bande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Palazzo Chigi, Giovanbattista Fazzolari, in una intervista al "Corriere della Sera" dice di non sapere cosa accadrà ora a Mosca: "Ce lo chiediamo tutti. Non solo in Italia. Ma l'errore è ragionare solo in termini politici o militari. Forse sono dinamiche più simili a quelle di grandi organizzazioni criminali". E non allude alla Wagner: "Penso anche ai vertici dello Stato russo che non si preoccupano di ostentare una ricchezza miliardaria non frutto delle loro attività e che operano sfacciatamente all'interno di un sistema di potere corrotto. Forse ciò che è accaduto è più banale di ciò che adesso sembra". Non una lotta di potere interna al Cremlino: "Ci può essere un gioco di potere volto a un cambio di regime. Ma è probabile che abbia a che fare meno con la politica e più con gli interessi più concreti. Magari qualche oligarca si è fatto sbloccare una richiesta ben poco politica e Prigozhin è tornato indietro. Ma attenti alle ripercussioni". "Putin - osserva il sottosegretario - ha perso il controllo di uno Stato che sembra sempre più fallito. Vedere gruppi mercenari che annunciano di marciare sulla capitale e non sono subito fermati sarebbe impensabile ovunque. Sembra la Libia del post Gheddafi. E dà prove al tribunale internazionale". (segue) (Res)